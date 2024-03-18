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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لأول مرة منذ 2017.. استبعاد جريزمان من قائمة فرنسا للإصابة

جريزمان
جريزمان

أعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، رسميًا، اليوم الاثنين، عن استبعاد أنطوان جريزمان  من قائمة المنتخب في التوقف الدولي بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد الفرنسي في بيانه، استبعاد أنطوان جريزمان من مباراتي ألمانيا وتشيلي وانضمام ماتيو جيندوزي لاعب لاتسيو الإيطالي بدلا منه.

لاعب أتلتيكو مدريد لعب 84 مباراة دولية متتالية بلا غياب، ليغيب لأول مرة عن منتخب فرنسا منذ 2017.

وكان جريزمان قد تعرض لإصابة من جديد في لقاء إياب دور الـ16 أمام إنتر، بعدما عاد للمشاركة بعد غياب أسابيع من إصابته الأولى في لقاء الذهاب.

وسيستضيف منتخب فرنسا، وصيف كأس العالم، منتخب ألمانيا يوم 23  مارس الجاري في ليون، ثم سيواجه تشيلي في مارسيليا بعد ذلك بثلاثة أيام. 

ويتواجد المنتخب الفرنسي، بطل أوروبا مرتين، في المجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا 2024، إلى جانب كل من النمسا وهولندا وأحد المتأهلين للبطولة عن طريق الملحق.

 

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