الإثنين 18 مارس 2024
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توك شو

نجوى فؤاد: "خربشنا عشان نبقى نجوم.. ولست نادمة على مشاهدي الجريئة" (فيديو)

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها ليست نادمة على مشاهدها الجريئة، متابعة: "إحنا جيل خربشنا علشان نبقى نجوم".

وأضافت "فؤاد" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "الجيل الحالي لا يحارب على النجومية، بمجرد عمل مسلسل أو اثنين تلاقيه انتشر وأخد 3 و4 و10 ملايين، وإحنا كنا بناخد ملاليم".

وتابعت: "أعلى أجر حصلت عليه كان 8 آلاف جنيه وكان في عز نجوميتي".

واستكملت: "لو جالي دلوقتي دور بمبلغ كبير لكن مش مناسب لسني مش هعمله، كل ده كلام فاضي وعملته وأنا صغيرة ليه أعمله دلوقتي والناس تزهق مني وتشتمني، ممكن أطلع في أدوار الجدة أو الأم أو سيدة أعمال".

نجوي فؤاد الفنانه نجوى فؤاد حبر سري برنامج حبر سري أدوار نجوى فؤاد

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