مروان حمدي: حسين السيد انتقدني بسبب أزمتي الأخيرة في بورسعيد

أكد مروان حمدي مهاجم بيراميدز، أنه كان يرغب في الرد على جماهير المصري في مباراة فريقه مع بيراميدز بكأس الرابطة، لكننا خسرنا بنتيجة ٣-١.



وأوضح "مروان"، في تصريحات إعلامية، أن زميله السابق حسين السيد انتقده بسبب ـزمته مع جماهير المصري، لافتا إلى أنه لم يخطئ في مشكلته مع الجماهير في بورسعيد، مشددا على أنه تعرض لضغوط غير طبيعية من الجماهير تسببت في رد فعله تجاههم.



وأكد "مروان" أن اللاعب يتعرض لضغوط داخل وخارج الملعب/ ومن ثم فلا يجوز أن يواجه سباب من الجماهير بسبب نتيجة مباراة.

وجدد مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز رفضه الاعتذار لجماهير نادي المصري بعد مشكلته الشهيرة، والتي تسببت في رحيله عن الفريق البورسعيدي.

وأكد مروان: لم أخطئ في حق أحد من الجماهير حتى أعتذر لهم بالعكس فهم أخطأوا في حقي وسبوني بأفظع الألفاظ ، مؤكدا أن النادي المصري يمتلك جماهير كبيرة لكنها تعاني من مشاكل وأزمات بسبب تحكم السوشيال ميديا في بعض الجماهير ومحاولة توجيه اللاعبين والإدارة، وفقا لأهواء البعض.

وأوضح، أن 90% من محللي كرة القدم بالبرامج «عشوائيين» وهدفهم الترند وإطلاق إفيهات على لاعبي الكرة، وليس لهم علاقة بأدائهم في الملعب.



وشدد مروان أنه كان "مبسوط"، عندما تسبب في غضب كلا من أحمد حسام ميدو ورضا عبدالعال، اللذان انتقاداه على أدائه في الملعب مع المنتخب الوطني بعد التويتة التي نشرها مروان ضدهما.



وقال: «كنت مبسوط إن ميدو ورضا زعلوا مني بسبب ردي عليهم في التويته التي قلت فيها إن معظم المحللين «عشوائيين».