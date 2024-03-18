جوتيريش: تقرير المجاعة في غزة إدانة مروعة على الأرض

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم، إن التقرير الذي أفاد بأن المجاعة أصبحت وشيكة الآن في شمال غزة هو “إدانة مروعة” للأوضاع على الأرض.

وقال جوتيريس لوسائل الإعلام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "هذه كارثة من صنع الإنسان بالكامل - ويوضح التقرير أنه يمكن وقفها"، ودعا إسرائيل إلى ضمان وصول السلع الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.

دعوات لنتنياهو بالتنحي

وفي السياق ذاته، أصدر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعوة أخرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتنحي، وطلب من الكنيست التصويت بحجب الثقة عن حكومة الحرب الإسرائيلية.

وقال لابيد في سلسلة منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي: لقد اعتدنا على الفكرة المجنونة والغريبة والملتوية والغريبة القائلة إنه لا بأس أن يبقى بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء. في أي بلد آخر في العالم كان سيبقى دقيقة واحدة في منصبه؟ في أي بلد آخر في العالم تجلبون على مواطنيكم أفظع كارثة في تاريخهم، بعد أن تم تحذيركم مراراً وتكراراً، وبعد أن تلقيتم كل إنذار ممكن، وما زلتم مصرين على التمسك بالعرش.

وفي عهدك، تم حرق الأطفال، واغتصاب النساء، واحتل الإرهابيون المدن، كان بإمكانك منع ذلك، ولم تفعل، وتستمر وكأن شيئًا لم يحدث.

ونقلا عن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريش بأن التعيين في المناصب العليا في الجيش الإسرائيلي يجب أن تتم من قبل الحكومة، قال لابيد “الحكومة الإسرائيلية ضد الجيش الإسرائيلي، في زمن الحرب. هل هناك أي شيء أكثر جنونا من هذا؟ "

وختم: “أريد أن أذكر مواطني إسرائيل، الكنيست الإسرائيلي، أن ما يحدث هنا اليوم ليس طبيعيا. يجب أن يتوقف، عليهم أن يرحلوا. أدعو الكنيست إلى التصويت بسحب الثقة من الحكومة الأكثر جنونا في تاريخ البلاد”.