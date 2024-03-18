الإثنين 18 مارس 2024
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الدين لله

دعاء الرياح والمطر.. اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا

دعاء الرياح والمطر
دعاء الرياح والمطر

منذ فجر التاريخ، نظر الإنسان إلى الرياح والمطر بمزيج من الخوف والرهبة. فهما قوى طبيعية عاتية، قادرة على إحداث الخير والشر، على حد سواء، ففي حين تُنعش الرياح الأرض وتُنزل المطر، قد تُسبب أيضًا العواصف المدمرة والفيضانات.

ودعاء الرياح والمطر هو رحلة من الخوف إلى الشكر. ففي خوفنا من قوى الطبيعة، نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، ونُعبّر عن إيماننا وتوكّلنا عليه. ونُشكر الله تعالى على نعمه، ونطلب منه المزيد من الخير والبركة.

 

دعاء الرياح 2024

عند هبوب الرياح الشديدة، كان النبي محمد، صلى الله عليه وسلم يدعو: "اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ".


يُستحب أيضًا ترديد دعاء الرياح والعواصف: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الرِّيْحِ، وَمِنْ شَرِّ مَا أَرْسَلْتَ بِهَا".


دعاء المطر

 

عند نزول المطر، كان النبي محمد، صلى الله عليه وسلم يدعو: "مُطرنا بفضل الله ورحمته".
يُستحب أيضًا ترديد دعاء نزول المطر: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا".
يمكن أيضًا الدعاء بطلب الرزق والخير والبركة مع نزول المطر.

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أهمية دعاء المطر

يُساعد الدعاء على الشعور بالأمان والاطمئنان عند هبوب الرياح ونزول المطر، ويُعبّر عن إيمان الإنسان بالله تعالى وتوكله عليه، ويُعد فرصة للتضرع إلى الله تعالى بطلب الخير والرزق والبركة.

 

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أدعية عند نزول المطر:

الحمد لله الذي أنزل الغيث رحمة وبركة.

اللهم صيبًا نافعًا.

اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا.

اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت.

اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر.

اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا.

اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.

اللهم اجعله صيبًا نافعًا.

اللهم لا تجعله صيبًا هلاكًا.

اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.

اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحماتك.

اللهم اجعل هذا المطر رحمةً لنا ولا تجعله عذابًا.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

اللهم ارحم موتانا وأحسن ختامهم.

اللهم ارزقنا من فضلك وكرمك.

اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا وأهلينا وأموالنا.

اللهم احفظنا من كل سوء.

اللهم تقبل دعاءنا.
 

 

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