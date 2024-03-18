كريم عادل: مصر تتمتع بفرص استثمارية كبرى للشركات الأوروبية

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن هناك فرصة استثمارية ضخمة أمام الشركات الأوروبية في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القطاع التصنيعي في مصر يعتبر من القطاعات المهمة التي توفر فرصًا استثمارية كبيرة يتمتع القطاع التصنيعي في مصر بتاريخ طويل وتقليدي في عدة صناعات مثل النسيج والملابس، الأغذية والمشروبات، والمنتجات الكيماوية والقدرة العمالية الكبيرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة نسبيا تجعل مصر مكانًا جذابًا للاستثمار في قطاع التصنيع.

وأكد أنه على الرغم من وجود فرص استثمارية كبيرة في مصر، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الشركات الأوروبية مثل البيروقراطية وقوانين الاستثمار المعقدة ومن المهم للشركات الراغبة في الاستثمار في مصر أن تقوم بدراسة مستفيضة للسوق والبيئة التنظيمية قبل اتخاذ أي خطوة.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة في عدة قطاعات اقتصادية، وتعتبر شركات الاتحاد الأوروبي مرشحين جيدين للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا.

وأوضح أنه بالإضافة إلى القطاعات التي تم ذكرها، هناك فرص استثمارية أخرى تستحق الاهتمام من الشركات الأوروبية في مصر. على سبيل المثال، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر من القطاعات الناشئة والمتطورة في مصر، ويوفر فرصًا واسعة للاستثمار في مجالات مثل تطوير البرمجيات، خدمات الاستضافة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية وتسهيلات للشركات الأجنبية، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين وهذه الجهود تهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وأوضح أنه لا يمكن تجاهل القطاع الزراعي في مصر كونه يمتلك إمكانيات هائلة للنمو والتطور. يعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتشكل المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل القطن والأرز والفواكه فرصًا استثمارية واعدة للشركات الأوروبية. يمكن للشركات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المتقدمة لتعزيز إنتاجها وزيادة كفاءتها في هذا القطاع.