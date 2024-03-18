الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

6 صفات لا يمكنك أن ترثها إلا من والدك.. بصمات الأصابع أهمها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في صف علم الأحياء، تعلمنا أننا نرث 50% من حمضنا النووي من أمهاتنا و50% من آبائنا. ومع ذلك، لا تعني هذه الحقيقة البيولوجية أن كل من الوالدين ينقل قدرًا  متساويًا من الخصائص الجسدية والخصائص الجينية إلى طفله. في الواقع،  من المرجح أن يرث الأطفال السمات النشطة من آبائهم بنسبة 60%، وذلك ببساطة لأن الطبيعة تفضل التعبير عن تلك الجينات.

 

1. الارتفاع

يتم تحديد طول الشخص من خلال ما لا يقل عن 700 اختلاف جيني موروث من كلا الوالدين. ومع ذلك، يبدو أن جينات الطول لدى كل من الوالدين تعمل بطريقة مختلفة قليلًا. فمثلًا جينات الأب مهمة في تحفيز النمو وبالتالي الطول.

 

2. الأسنان الملتوية

 

في الحالات التي يكون فيها الأب يعاني من سوء صحة الأسنان، فمن المرجح أن يضطر الطفل إلى زيارة عيادة طبيب الأسنان أكثر من أقرانه، حتى لو كانت والدته لديها مجموعة رائعة من الأسنان. كل شيء من التجاويف إلى تسوس الأسنان، وجميع مشاكل الأسنان بينهما، يمكن أن تأتي مباشرة من فم الأب.

 

3. الجنس

الآباء مسؤولون بنسبة 100% عن جنس أطفالهم حديثي الولادة. تحدد الكروموسومات X وY، المعروفة باسم الكروموسومات الجنسية، جنس الطفل. ترث الفتيات كروموسوم X من والدهن، مما يؤدي إلى النمط الجيني XX، ويرث الذكور كروموسوم Y من والدهم، مما يؤدي إلى النمط الجيني XY. ونظرًا لأن الأمهات يمررن كروموسومات X فقط، فإن الآباء يتحكمون بشكل كامل في جنسهم.

 

4. الغمازات

في العديد من الثقافات، يُنظر إلى الغمازات على أنها علامة على الجمال والجاذبية. ومع ذلك، يصف العلماء الغمازات بأنها عيب ناتج عن قصر عضلات الوجه. من المفترض أن تكون الغمازات موروثة لأنها سمة وراثية سائدة وهي أكثر شيوعًا موروثة من الأب.

 

5. بصمات الأصابع

 

لا توجد بصمتا أصابع متشابهتان تمامًا، حيث إنهما نمط فريد من نوعه. ومع ذلك، فإن بصمات أصابع الطفل قد تشبه بصمات والده! أنماط بصمات الأصابع هي سمات وراثية موروثة من آبائنا.

 

6. العطس

 

يعرف الكثير منا شخصًا واحدًا على الأقل يعطس بشكل لا يمكن السيطرة عليه عند التحديق في الشمس أو الأضواء الساطعة الأخرى. حسنًا، هذه سمة وراثية أخرى يكون الأب مسؤولًا عنها. تُعرف هذه الحالة  بمتلازمة Achoo ومن  المرجح  أن تنتقل من جهة الأب.

علم الأحياء الأطفال السمات النشطة الجانب المشرق الظاهرة البيولوجية و الجنس تسوس الاسنان بصمات الأصابع

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