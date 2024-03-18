انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

قال الدكتور رفيق قاسم، مدير قطاع الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في استهلاك الدواجن وتحرك الأسعار نتيجة الطلب، مشيرًا إلى أن معارض ومنافذ الزراعة وباقي المنافذ الحكومية خفضت الأسعار.

وأشار "قاسم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المعارض والمنافذ الحكومية حدّت من ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر ستنخفض أسعار الدواجن، مع توجه الإنفاق على "الكحك" وما تحتاجه الأسر في عيد الفطر، ما سيؤدي إلى تراجع الطلب على الدواجن بالإضافة إلى زيادة الإنتاج.

وأوضح أن الإنتاج سيزيد مع تراجع الطلب وبالتالي ستنخفض الأسعار، وهناك بشائر جيدة مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، ما سيكون لها تأثير مباشر على الخامات والأعلاف؛ حيث انخفضت أسعار الصويا من 45 ألف جنيه إلى 28 ألفًا، كما انخفضت أسعار الذرة الصفراء من 20 ألفًا إلى 11 ألف جنيه، وهي مؤشرات إيجابية لانخفاض أسعار الدواجن.