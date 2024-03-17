الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أبو العينين: نحتاج لتدشين 250 ألف غرفة فندقية لجلب 30 مليار دولار

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

أعلن محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، طرح وزارة السياحة مبادرة تنمية القطاع السياحى لوزارة المالية، بالتعاون مع البنوك يستلزم من خلالها طرح مشروعات لانشاء غرف فندقية امام مستثمري القطاع الخاص.

ولفت أبو العينين، في مؤتمر صحفي للشعبة اليوم، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج الى إنشاء 250 ألف غرفة فندقية لجلب نحو 30 مليار دولار عائد سياحى سنويًا، لافتًا الى ان هناك العديد من المجالات السياحية التى يمكن استغلالها وهى متوفرة فى مصر، سواء كانت سياحة الحج المسيحى ورحلة العائلة المقدسة والسياحة العلاجية، وسياحة الآثار والمؤتمرات.

أشار رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك خطط فعليا موضوعه لتطوير القطاع السياحة فى مصر، بدا من الخدمة المقدمة للسياح، حتى منظومة الصحة والسلامة فيما يقدم له من اطعمة وغيرها، لافتًا إلى أن هناك ثورة تشريعية وبنية فوقية لتنمية وتطوير القطاع السياحى.

وأكد أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية بمنتهي الشفافية واستطاعت السيطرة علي السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نوع من الاستقرار في جميع اسعار السلع الغذائية والمنتجات بعد السماح بدخول دفعه كبيرة من السلع الموجودة بالموانئ، فضلاً عن دخول كثير من الاستثمارات لمصر خلال الفترة الاخيرة التي سيكون لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري.

طرح وزارة السياحة وزارة السياحة مستثمري القطاع مستثمري القطاع الخاص شعبة المستثمرين القطاع السياحة القطاع السياحي الدولة المصرية

مواد متعلقة

"الغرف التجارية": الإفراج عن سلع بكميات "غير مسبوقة" سيدفع الأسعار للتراجع

الأكثر قراءة

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكبارى

أول تعليق من كلوب بعد خروج ليفربول من كأس الاتحاد

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

كواليس جلسة حسام حسن والشحات قبل مغادرة معسكر المنتخب

الخارجية: فتح باب التسجيل بشأن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد