أبو العينين: نحتاج لتدشين 250 ألف غرفة فندقية لجلب 30 مليار دولار

أعلن محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، طرح وزارة السياحة مبادرة تنمية القطاع السياحى لوزارة المالية، بالتعاون مع البنوك يستلزم من خلالها طرح مشروعات لانشاء غرف فندقية امام مستثمري القطاع الخاص.

ولفت أبو العينين، في مؤتمر صحفي للشعبة اليوم، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج الى إنشاء 250 ألف غرفة فندقية لجلب نحو 30 مليار دولار عائد سياحى سنويًا، لافتًا الى ان هناك العديد من المجالات السياحية التى يمكن استغلالها وهى متوفرة فى مصر، سواء كانت سياحة الحج المسيحى ورحلة العائلة المقدسة والسياحة العلاجية، وسياحة الآثار والمؤتمرات.

أشار رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك خطط فعليا موضوعه لتطوير القطاع السياحة فى مصر، بدا من الخدمة المقدمة للسياح، حتى منظومة الصحة والسلامة فيما يقدم له من اطعمة وغيرها، لافتًا إلى أن هناك ثورة تشريعية وبنية فوقية لتنمية وتطوير القطاع السياحى.

وأكد أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية بمنتهي الشفافية واستطاعت السيطرة علي السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نوع من الاستقرار في جميع اسعار السلع الغذائية والمنتجات بعد السماح بدخول دفعه كبيرة من السلع الموجودة بالموانئ، فضلاً عن دخول كثير من الاستثمارات لمصر خلال الفترة الاخيرة التي سيكون لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري.