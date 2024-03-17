الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سعد الصغير: "بوسى" هى اللى حبست طليقها السابق وعندى شهود

سعد الصغير
سعد الصغير

أكد الفنان سعد الصغير، أن الفنانة بوسي رفضت مسامحة والدها قبل وفاته، قائلًا: "أبوها حتى لو عمل بها إيه، كل اللي طلبناه منها تيجي تفرح أبوها وتقعد معاه وهي مرضيتش ترد عليا أصلًا".


وقال، خلال حوار أجراه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناة "المحور": "أبوها كان عايز 4000 جنيه فقط عشان يعمل عملية مياه بيضاء ورفضت تبعت له فلوس".


وعن فرضية أنه يحاربها بمسألة والدها وخلافه معها، تابع: "اشمعنى يعني هعمل كده  القصة دي ما هي قالتلي الحقني لما كان طليقها السابق وليد الفطيم ممضيها على 28 وصل أمانة".
واتهم الصغير الفنانة بوسي، بأنها تسببت في حبس طليقها السابق وليد الفطيم، مرددًا: "جابت فطيم وكتفته وضربته 13 شبشب على وشه، وكلنا شاهدين إنها اللي حبسته، وكان معانا الليثي والسبكي، شريف فشوار، وغيرهم، وكنا قاعدين واعترفت إنها اللي حبسته".
 

سعد الصغير بوسى العرافة برنامج العرافة بسمة وهبة

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