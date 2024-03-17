الأحد 17 مارس 2024
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أبوعاصي يوضح لـ"أبواب القرآن" التفسير الصحيح لآيات الربا وتطبيقاتها المعاصرة (فيديو)

أبواب القرآن
أبواب القرآن

أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات العليا السابق، مفهوم الربا في الإسلام وعلاقته بالمعاملات المالية الحديثة.

وأكد أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، على أهمية فهم الآيات القرآنية في سياقها الصحيح، مشيرًا إلى أن الخطأ الشائع هو تفسير آية "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" من سورة آل عمران على أنها تحرم الربا فقط إذا كان مضاعفًا، ولكن، كما أشار، فإن آية "وأحل الله البيع وحرم الربا" من سورة البقرة تقدم تحريمًا عامًا ومطلقًا للربا بغض النظر عن مقداره.

وفي تعليقه على الآية: "فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"، شدد على أن أي زيادة على المال الأصلي تعتبر ربا، سواء كانت مضاعفة أم لا، وأضاف أن العدل يجب أن يكون أساس المعاملات المالية، مستشهدًا بمثال عملي حول تسديد دين بعملة مختلفة عن العملة الأصلية للقرض، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على قيمة العملة وقت السداد مقارنة بوقت الإقراض.

وأشار أبو عاصي إلى أن الفقهاء، وخاصة الحنفية، قد ناقشوا هذه القضايا بتعمق، مؤكدًا على أنه من الأفضل أخلاقيًا ودينيًا أن يتم تسديد القرض دون زيادة، ولكن إذا كان هناك اتفاق على زيادة تعوض التغير في قيمة العملة، فلا يعتبر ذلك ربا، وأكد على أن العدالة وعدم الظلم هما المعياران الأساسيان في تحديد ما إذا كانت المعاملة تنطوي على ربا أم لا.

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