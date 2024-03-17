من حليب الكركم إلى شاي الزنجبيل.. علاجات منزلية بسيطة لفيروس كورونا

يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول إلى الحاجة إلى علاجات منزلية، ويقدم حليب الكركم وحساء الدجاج وبخار زيت الأوكالبتوس الراحة.

تعتبر الممارسات الصحية الجيدة ضرورية أثناء تفشي الأنفلونزا الموسمية، في حين أنه من الضروري اتباع النصائح والإرشادات الطبية، فإن دمج بعض العلاجات المنزلية يمكن أن يكمل عملية التعافي.

الإصابات في دلهي

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة دلهي. ونظرًا لتزايد حالات المرض، من المهم التعرف على العلاجات المنزلية المختلفة التي يمكن أن تبقي الفيروس بعيدًا. ستساعدك هذه العلاجات المنزلية أيضًا على التعافي بشكل أسرع ولن تسمح للمرض بالتقدم في جسمك. وبصرف النظر عن فيروس كورونا، فإن أمراض أخرى مثل نزلات البرد والأنفلونزا منتشرة أيضًا في الوقت الحالي.

في مواجهة جائحة فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية، يمكن أن يكون الحفاظ على صحة جيدة والبحث عن علاجات طبيعية أمرًا حيويًا، في حين أنه من الضروري اتباع النصائح والإرشادات الطبية، فإن دمج بعض العلاجات المنزلية يمكن أن يكمل عملية التعافي.

نصائح منزلية للتغلب على كورونا

حافظ على رطوبة جسمك: يعد الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا لدعم نظام المناعة لديك وتعزيز التعافي، اشربي الكثير من الماء وشاي الأعشاب والسوائل الغنية بالكهرباء مثل ماء جوز الهند للبقاء رطبًا.

الراحة والنوم: اسمح لجسمك بالراحة والتعافي من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم. النوم ضروري لوظيفة المناعة والصحة العامة، اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لدعم عملية شفاء جسمك.

الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة: الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة يمكن أن تساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل الالتهاب وقتل الفيروسات والبكتيريا، قومي بخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة عدة مرات في اليوم.

استنشاق البخار: يمكن أن يساعد استنشاق البخار في تخفيف الاحتقان، وتخفيف المخاط، وتخفيف صعوبات التنفس، قم بغلي الماء في وعاء، ثم ارفعه عن النار، ثم ضع منشفة فوق رأسك لعمل خيمة. استنشق البخار لمدة 5-10 دقائق.

العسل والليمون: يمتلك العسل خصائص مضادة للميكروبات، بينما الليمون غني بفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة، مزج ملعقة صغيرة من العسل مع عصير الليمون الطازج في ماء دافئ وشربه عدة مرات يوميا لتهدئة التهاب الحلق وتعزيز المناعة.

شاي الزنجبيل: يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهابات الجهاز التنفسي، قم بغلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن لتحضير شاي الزنجبيل. أضف العسل والليمون للحصول على فوائد إضافية.