الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. فولفسبورج الألماني يعلن إقالة مدربه نيكو كوفاتش من منصبه

نيكو كوفاتش
نيكو كوفاتش

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، اليوم الأحد، إقالة مدربه نيكو كوفاتش من منصبه، في أعقاب تراجع نتائج الفريق، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي الألماني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “أعلن نادي فولفسبورغ الألماني انفصاله عن مدربه نيكو كوفاتش بشكل فوري. أبلغ المدير العام مارسيل شيفر المدرب البالغ من العمر 52 عامًا بالقرار في محادثة شخصية مساء السبت”.

وأضاف النادي في بيانه، أن المدربان المساعدان روبرت كوفاتش وآرون بريجز، سيغادران الفريق.

وقال مارسيل تشافر المدير العام لفولفسبورج في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "عقب الخسارة أمام أوجسبورج، توصلنا لقرار لإنهاء تعاوننا بعد مراجعة داخلية للمباراة والوضع الكلي".

وأضاف "نأسف للتطور الذي حدث، ونعتقد إنه من الضروري أن نمنح الفريق زخما جديدا من أجل استقرار الأوضاع".

وخسر فولفسبورج بنتيجة 1-3 أمام أوجسبورج أمس السبت، وكانت هذه هي المباراة رقم 11 في الدوري بدون انتصار والهزيمة الثالثة على التوالي.

ولم يكن فولفسبورج محظوظا بعد طرد كيفين فيمير بعدما منح الفريق التقدم، ولكن انهار الفريق تماما بعدها.

وتراجع فولفسبورج، بطل الدوري الألماني عام 2009، للمركز الرابع عشر مع تبقي 8 مباريات فقط، علما بأنه يبتعد بفارق 6 نقاط فقط عن المركز الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط.

كما ودع فولفسبورج منافسات كأس ألمانيا من دور الـ16.

فولفسبورج الألماني فولفسبورج نيكو كوفاتش مارسيل شيفر روبرت كوفاتش آرون بريجز

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