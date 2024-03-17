تقارير سعودية: الهلال يطلب تأجيل مبارياته فى الدورى

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الهلال تقدمت بخطاب رسمي إلى لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي، تطلب من خلاله تعديل مواعيد عدد من مباريات الفريق، والتي تتضارب مع استحقاقاته في دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن الإدارة الهلالية طلبت، في خطابها، مراعاة الفريق في عدم ضغط المباريات، بحكم أنه الممثل الوحيد للسعودية في البطولة القارية التي وصفتها بـ«المهمة».

ويبدأ الهلال مشواره بعد نهاية فترة التوقف الدولي، بلقاء الشباب في الدوري يوم 30 مارس الجاري، ثم يواجه بعده الخليج في المسابقة ذاتها يوم الثاني من أبريل المقبل، قبل أن يواجه بعدها بثلاثة أيام يستضيف الأخدود.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي مع غريمه التقليدي النصر، في الثامن من أبريل المقبل، وحال تأهله سيخوض النهائي، يوم الثاني عشر من نفس الشهر منه.

وسيخوض الهلال مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي في أبوظبي يوم 16 من أبريل، ليواجه بعدها بثلاثة أيام الأهلي ضمن الجولة 26 من دوري روشن السعودي، يوم 19 من الشهر ذاته في جدة.

وبعدها، سيعود «الزعيم» إلى الرياض لمواجهة العين الإماراتي في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 أبريل، قبل أن يلتقي الفتح في إطار الجولة 27 للدوري، ثم يتوجه بعدها إلى جدة مرة أخرى لخوض مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد، قبل أن يلتقي التعاون في الرياض ضمن الجولة الـ28 للدوري، يوم الثالث من مايو المقبل.