الهلال يفك عقدة ضمك بفوز درامي.. والاتحاد يهزم الفتح برباعية في دوري روشن السعودي

كسر فريق الهلال عقدة ضمك وهزمه بصعوبة بالغة بنتيجة 2 / 1، ضمن منافسات الجولة 24 بدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.



وسجل سالم الدوسري وميشيل ديلجادو هدفي الهلال في الدقيقتين 79 و93، بينما أحرز دوماجوي أنتوليتش هدف ضمك في الدقيقة 86.



واصل الهلال مسيرته الإعجازية بتحقيق الفوز السابع عشر على التوالي في بطولة الدوري السعودي منذ تعادله مع ضمك في مباراة الدور الأول.



ورفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة ليحلق في الصدارة منفردا، بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع.



على ملعب المملكة أرينا، عجز الهلال عن هز شباك ضمك بأكثر من محاولة خطيرة لنجومه سيرجي ملينكوفيتش وألكسندر ميتروفيتش وميشيل ديلجادو.



كما أنقذ مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك فرصة مؤكدة أمام البرازيلي مالكوم.



وكان المغربي ياسين بونو يقظا في التصدي لركلة حرة نفذها كيفن نكودو بتسديدة قوية في الدقيقة 41.



واصل الهلال مسلسل إهدار الفرص في الشوط الثاني عبر مالكوم وديلجادو وميتروفيتش حتى سجل سالم الدوسري هدفا بعد تمريرة عرضية من مالكوم مهدها سافيتش بقدمه للدوسري ليهز الشباك مسجلا هدفه رقم 100 بقميص الهلال.



لكن ضمك لم يستسلم وأحرز التعادل بتسديدة أنتوليتش قبل أربع دقائق من انتهاء الوقت الأصلي.



ولكن فريق ضمك دفع ثمنا غاليا بحصول ظهيره الأيسر ضاري العنزي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 86 بعد تدخل عنيف ضد ميشيل ديلجادو.



واستغل الهلال النقص العددي بتسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع بعد عرضية من ظهيره الأيسر ناصر الدوسري، قابلها ميشيل ديلجادو برأسه في الشباك.



وفي مواجهة أخرى مثيرة بنفس التوقيت حقق اتحاد جدة فوزا ثمينا خارج ملعبه بنتيجة 4 / 2 أمام الفتح.



وجد الاتحاد نفسه متأخرا بهدف مبكر سجله سالم النجدي بضربة رأس بعد مرور ست دقائق.



وكافح الاتحاد كثيرا لإدراك التعادل بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء في الدقيقة 39.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أضاف فيليبي جوتا الهدف الثاني للاتحاد بعد عمل جماعي رائع من زملائه رومارينيو وحمد الله ونجولو كانتي.



وكان الشوط الثاني أكثر إثارة، حيث أضاع الإسباني كريستيان تييو مهاجم الفتح فرصة محققة بعد مرور ثلاث دقائق، لتضيع فرصة التعادل على أصحاب الأرض.



ووسط النشاط الهجومي لفريق الفتح، فاجأ أحمد الغامدي لاعب الاتحاد الجميع بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى، ليسجل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 64.



ولم ييأس فريق الفتح بل نجح في تقليص النتيجة بهدف ثان سجله سعد فهد في الدقيقة 66 لتشتعل أجواء اللقاء.



وفي الدقيقة 74 خرج جاكوب ريني حارس الفتح من مرماه بشكل خاطئ للإمساك بكرة عالية، ليستغل عبد الرزاق حمد الله الفرصة ويضعها برأسه في الشباك ليسجل الهدف الرابع.



وزادت الأمور تعقيدا على فريق الفتح بطرد لاعبه مد الله العليان في الدقيقة 77.



وكاد عبد الرزاق حمد الله أن يضيف هدفا خامسا للاتحاد، ولكنه أضاع انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 92.



بهذا الفوز واصل الاتحاد صحوته بانتصار ثان على التوالي ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة في المركز التاسع.



وفي مباراة ثالثة، اكتفى فريق الرائد بتعادل سلبي أمام ضيفه التعاون.



وبقى التعاون في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، بينما يقبع الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

اقرأ أيضا.. طارق حامد أساسيًا.. تشكيل مباراة الهلال وضمك فى الدورى السعودى