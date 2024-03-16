طارق حامد أساسيًا.. تشكيل مباراة الهلال وضمك فى الدورى السعودى

أعلن خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، وكوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك، عن التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

ويدخل الهلال هذه المباراة وهو في الصدارة برصيد 65 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

وجاء تشكيل الهلال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: ميشيل ديلجادو - روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكساندر ميتروفيتش - مالكوم

أما تشكيل ضمك فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: سنوسي هوساوي - نور الرشيدي - عبد القادر بدران - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - دوماجوج أنتوليتش - أحمد الزين - نيكولاي ستانسيو - جورج كيفن نكودو

خط الهجوم: عبد الله القحطاني

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