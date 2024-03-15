الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير سعودية تكشف عن موقف طارق حامد من اللحاق بمواجهة الهلال

طارق حامد
طارق حامد

كشفت تقارير سعودية، عن موقف المحترف المصري طارق حامد نجم خط وسط فريق ضمك، من اللحاق بمواجهة الهلال السعودي، بدوري روشن للمحترفين.

موعد مباراة ضمك والهلال بدوري روشن السعودي للمحترفين

ويواجه ضمك مواطنه الهلال، مساء غد السبت، على ملعب المملكة آرينا، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين (نسخة 2023 /2024).

ووفقا لما ذكرته "صحيفة مكة" السعودية: "الجهاز الفني لنادي ضمك بقيادة كوزمين كونترا، تأكد من جاهزية طارق حامد لخوض مواجهة الهلال المرتقبة".

وأضافت الصحفية: "كوزمين يعتمد بشكل كلي في تشكيلة فريق ضمك على اللاعب المصري، نظرا لما يمتلكه من قوة بدنية هائلة في منطقة وسط الملعب".

وأوضحت الصحيفة: "مدرب ضمك حصل على الضوء الأخضر من قبل الجهاز الطبي للفريق، بإمكانية مشاركة طارق حامد في المباراة، بعد تعافي مؤخرا من الإصابة".

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتربع الهلال على قمة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

ويسعى ضمك لإيقاف سلسلة انتصارات الهلال المتواصلة بدوري روشن، ولحاقه الهزيمة الأولى خلال الموسم الحالي.

 

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