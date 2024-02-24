السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة طارق حامد.. الفتح يتعادل مع ضمك فى الدورى السعودى

ضمك السعودي
ضمك السعودي

تعادل الفتح مع ضيفه ضمك 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، سجل الفتح هدف التقدم عن طريق سفيان بن دبكة في الدقيقة 52، وتعادل ضمك عن طريق الكاميروني جورج كيفين نكودو في الدقيقة 65.

ورفع الفتح رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، كما رفع ضمك رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري طارق حامد من بداية المباراة حتى نهايتها، وقدم مستوى جيد.

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