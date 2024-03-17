الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس 3 سنوات لمتهم بسرقة مشغولات ذهبية فى عين شمس

حبس
حبس

قضت محكمة جنح عين شمس، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن طبيب بمنطقة عين شمس، بالحبس 3 سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بسرقة شقة سكينة وسرقة مشغولات ذهبية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة عين شمس سرقة مشغولات ذهبية معاقبة

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