الأحد 17 مارس 2024
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اقتصاد

جمال بيومى: تحفيز الصناعة المحلية ضرورة لزيادة العوائد الدولارية من الصادرات

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للاتحاد المستثمرين العرب، إن بناء شراكات مع شركات ومؤسسات دولية يمكن أن يسهم في تعزيز حجم الصادرات المصرية وزيادة العوائد الدولارية من خلال تبادل الخبرات والتقنيات والوصول إلى شبكات توزيع جديدة، يمكن لمصر تحقيق نجاح أكبر في الأسواق العالمية.

وأضاف بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الالتزام بمبادئ الاستدامة والمسئولية له تأثير إيجابي على سمعة المنتج المصري، ويسهم في جذب المستهلكين العالميين الذين يهتمون بالمسائل البيئية والاجتماعية، موضحًا أن زيادة الصادرات تحتاج إلى تحفيز في الصناعة المحلية.

وأكد بيومي أن القوى العاملة الماهرة والمدربة بشكل جيد تعتبر أحد العوامل الرئيسية لزيادة حجم الصادرات وتحقيق عوائد دولارية مرتفعة، ويجب على مصر الاستثمار في تطوير قدرات العمالة من خلال برامج تدريبية وتعليمية متخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية.

وأوضح بيومي أنه تواجه مصر تحديات عدة في زيادة حجم الصادرات وزيادة العوائد الدولارية، مثل التقلبات في أسعار الصرف والتغيرات في أسواق العملات الأجنبية. ويجب على الحكومة والقطاع الخاص تطوير استراتيجيات متنوعة للتعامل مع هذه التحديات وتقليل تأثيرها على الصادرات المصرية.

وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إلى أن توقيع اتفاقيات تجارية مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) واتفاقيات تجارية ثنائية مع دول أخرى يمكن أن يسهم في توسيع قاعدة الصادرات المصرية وزيادة العوائد الدولارية.

وأوضح أن تعزيز الاستثمار في البحوث والابتكار يمكن أن يؤدي إلى تطوير منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأسواق العالمية وتزيد من فرص نجاح الصادرات المصرية.

وأكد أن العلاقات الجيدة مع المستوردين الدوليين تعتبر أمرًا حيويًا لنجاح صادرات أي دولة، حيث يجب على مصر تعزيز التواصل مع المستوردين وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل جيد لتلبية تلك الاحتياجات بشكل فعَّال وزيادة حجم التبادل التجاري.

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