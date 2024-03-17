الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سحب 1476 رخصة بسبب عدم وجود ملصق إلكترونى

ملصق إلكتروني
ملصق إلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من سحب 1476 رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس.

الملصق الالكتروني حملات موسعة الانضباط في الشارع وزارة الداخلية الحركة المرورية

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