الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قافلة زراعية حول عمليات الخدمة لـ"البطاطس" بالمنوفية

محصول البطاطس
محصول البطاطس

نظمت  مديرية الزراعة بالمنوفية، بالتنسيق والتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنوفية، قافلة زراعية بالباجور، حول عمليات الخدمة للعروة الصيفية لمحصول البطاطس وتقييم نبات الأزولا كمصدر علفي جديد في المجترات، فضلاً عن الممارسات الجيدة على محصول البطاطس.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.

يشار إلى أن البطاطس تعتبر من المحاصيل الغذائية الهامة على مستوى العالم، حيث تستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والصناعية الرئيسية في بعض الدول، ومصدرًا هامًا للمغذيات والألياف الغذائية، كما أنها المحصول الغذائي الرابع على مستوى العالم بعد القمح والذرة والأرز، ومن المحاصيل التصديرية الأولى فى مصر على مستوى الخضر، والثانية في المحاصيل البستانية بعد الموالح.

وأكدت وزارة الزراعة أن هناك عددًا من الإجراءات الوقائية لمكافحة العفن البنى في محصول البطاطس من أهمها اختيار الأصناف المقاومة، بحيث يتم تطوير الأصناف المقاومة للعفن، لذلك يجب على المزارعين اختيار الأصناف المثبتة علميًا والتي تتمتع بمقاومة جيدة لهذا المرض.

مديرية الزراعة محافظة المنوفية جامعة المنوفية قافلة زراعية محصول البطاطس

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