كشف عمل حنان المشبوه.. موعد عرض مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

موعد عرض مسلسل حق عرب لـ "أحمد العوضي" محور اهتمام الملايين من محبي الدراما الرمضانية حيث يحظى المسلسل على نسب عالية من المشاهدة خلال الأيام الماضية من شهر رمضان 2024 لما فيه من إثارة وتشويق طوال أحداث المسلسل.

موعد عرض مسلسل حق عرب لـ "أحمد العوضي" الحلقة 7

يتسأل متابعي دراما رمضان عن موعد عرض مسلسل حق عرب لـ "أحمد العوضي" الحلقة 7 والذي يعرض في تمام الساعة التاسعة على قناة أون دراما، والساعة الثانية عشر منتصف الليل، على قناة أون، وعلى منصة واتش ات.

تفاصيل الحلقة 6 لمسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، عرض كبير من رباح ابو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه كمستشار قانوني لابو الدهب جروب ويرفض علي السويركي في بداية الحديث بسبب مشاكل عرب السويركي مع رباح، ليقنعه الأخير بقبول الوظيفة بحجة أن عدوهما واحد وهو عبد ربه "رياض الخولي".

وشهدت أحداث الحلقة السادسة تصدر عرب السويركي لانغام إبنه عبد ربه "رياض الخولي"، وحمايتها من خطيبها الذي اشتد حديثه معها أمام منزلها ويدافع عرب السويركي عن انغام أمام الجيران، ويطلب من خطيبها أن يذهب للمعلم عبد ربه ليكمل الحديث معه.

وكانت الحلقة الخامسة قد انتهت على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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