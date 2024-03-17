الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. كوليت يعلن تدمير قاعدة لمسلحين في دير الزور

الطيران الروسي
الطيران الروسي

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الجنرال فاديم كوليت، أن الطيران الروسي دمر قاعدة للإرهاب في دير الزور.

وأضاف كوليت:" دمرت غارة شنتها القوات الجوية الروسية في 15 مارس قاعدة إرهابية لمسلحين تابعين "للنصرة" غادروا منطقة التنف ولجأوا إلى مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري في محافظة دير الزور".

وأشار إلى أن الضربة الروسية كبدت الجماعة الإرهابية خسائر كبيرة في الموارد المادية والقوى البشرية.

ولفت إلى أنه خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل قصف لمواقع القوات الحكومية السورية من قبل جماعة "النصرة" في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأفاد كوليت أيضًا أنه تم تسجيل 3 انتهاكات لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019 من قبل "النصرة" مرتبطة بتحليق طائرات مسيرة لم يتم التنسيق في شأنها مع الجانب الروسي في مناطق معينة.

ووفقا له تم تسجيل خرقين من قبل زوج من مقاتلات تايفون في منطقة التنف خلال النهار.

 

الأكثر قراءة

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

عاجل.. كوليت يعلن تدمير قاعدة لمسلحين في دير الزور

عاجل.. معارك عنيفة فى الخرطوم بحرى وأم درمان وبابنوسة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

حسام حسن يطالب بزيادة الجماهير فى بطولة كأس العاصمة الإدارية

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة