عاجل.. كوليت يعلن تدمير قاعدة لمسلحين في دير الزور

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الجنرال فاديم كوليت، أن الطيران الروسي دمر قاعدة للإرهاب في دير الزور.



وأضاف كوليت:" دمرت غارة شنتها القوات الجوية الروسية في 15 مارس قاعدة إرهابية لمسلحين تابعين "للنصرة" غادروا منطقة التنف ولجأوا إلى مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري في محافظة دير الزور".



وأشار إلى أن الضربة الروسية كبدت الجماعة الإرهابية خسائر كبيرة في الموارد المادية والقوى البشرية.



ولفت إلى أنه خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل قصف لمواقع القوات الحكومية السورية من قبل جماعة "النصرة" في منطقة خفض التصعيد بإدلب.



وأفاد كوليت أيضًا أنه تم تسجيل 3 انتهاكات لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019 من قبل "النصرة" مرتبطة بتحليق طائرات مسيرة لم يتم التنسيق في شأنها مع الجانب الروسي في مناطق معينة.



ووفقا له تم تسجيل خرقين من قبل زوج من مقاتلات تايفون في منطقة التنف خلال النهار.



