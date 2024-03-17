الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخا باليستيا أوكرانيا فوق مقاطعة بريانسك

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أعلن رئيس مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز فجر اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لصاروخ باليستي أوكراني من طراز "إس-200" فوق أراضي المقاطعة.

وقال بوغوماز على قناته في "تلغرام": "الإرهابيون الأوكرانيون حاولوا تنفيذ هجوم باستخدام صاروخ باليستي من طراز إس-200. ولكن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت الهدف فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن بوغوماز عن تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وبوتشيبسكي بالمقاطعة دون وقوع إصابات أو دمار.

وقال: "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، وتم تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدتي كلينتسوفسكي وبوتشيبسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

ويحاول نظام كييف باستمرار شن هجمات إرهابية يستهدف من خلالها السكان والبنى التحتية المدنية، لتشتيت الانتباه عن فشل الهجوم المضاد الذي أطلقه الجيش الأوكراني العام الماضي، ولم يحقق أي نتائج تُذكر.

 

الأكثر قراءة

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس الفلسطينية

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

عاجل.. الجيش الأمريكى يعلن تدمير مسيّرتين و5 زوارق حوثية

عاجل.. معارك عنيفة فى الخرطوم بحرى وأم درمان وبابنوسة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

عاجل.. كوليت يعلن تدمير قاعدة لمسلحين في دير الزور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة