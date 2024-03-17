النيجر تلغى اتفاق التعاون العسكرى مع الولايات المتحدة

ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر، أمس، اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة "بمفعول فوري"، غداة قيام مسؤولين أمريكيين كبار بزيارة لنيامي استمرت 3 أيام.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن في بيان تلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني، إن "حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر".

ويعود اتفاق التعاون إلى عام 2012، وتدير الولايات المتحدة من خلاله قاعدة لطائرات مسيّرة شمالي النيجر.