رئيس قبرص: شحنة مساعدات ثانية جاهزة للإبحار إلى غزة

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن شحنة ثانية من المساعدات الغذائية جاهزة لمغادرة قبرص والتوجه بحرًا إلى غزة، اليوم، وذلك بعد وصول أول شحنة مساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر الليلة الماضية.

ووصل نحو 200 طن من المواد الغذائية إلى القطاع في وقت متأخر أمس الجمعة، وهي أول شحنة تسلك الطريق الجديد لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال خريستودوليدس للصحفيين: "بدأت السفينة الأولى عودتها إلى قبرص، ونحن مستعدون لإرسال السفينة الثانية".

وترسو السفينة الثانية، التي تحمل 240 طنًا من المساعدات، في ميناء لارنكا في انتظار إشارة الإبحار.