الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. احتجاجات ضد نتنياهو للمطالبة بانتخابات مبكرة وصفقة مع فصائل المقاومة بغزة

احتجاجات ضد نتنياهو
احتجاجات ضد نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وطالبوا بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، والوصول لصفقة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة يتحرر بموجبها الأسرى الإسرائيليون.

وأغلق المتظاهرون شارع "أيالون" في تل أبيب، ونظمت مظاهرة في شارع "كابلان" بالمدينة. 

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الشوارع أمام حركة السير بعد اكتظاظ حركة المرور.

وشدد المتظاهرون على الحاجة إلى التوصل إلى صفقة بشكل سريع مع فصائل المقاومة في قطاع غزة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ووجه المتظاهرون رسالة لنتنياهو بأن "نحو نصف عام مر على الفشل الذريع في تاريخ إسرائيل.. يجب على من تخلى عن المختطفين أن يعيدهم جميعا إلى منازلهم".

وشارك المئات في مسيرة وصولفي حيفا شمالا طالبوا خلالها بصفقة لتبادل أسرى واستقالة حكومة نتنياهو. وتم تنظيم مظاهرة قرب منزل نتنياهو في قيسارية تزامنا مع مرور موكبه، وأغلق المتظاهرون شارع "روتشيلد" المركزي في المدينة، فيما أغلق متظاهرون آخرون مفرق "كركور" في شارع 65 أمام حركة السير مطالبين بإجراء انتخابات وصفقة تبادل أسرى بشكل فوري.

 

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