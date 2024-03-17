لجنة الانتخابات الروسية: 57.11 % نسبة المشاركة خلال اليوم الثانى

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 57.11 بالمائة، مع نهاية اليوم الثانى للتصويت (بتوقيت العاصمة موسكو).



وأفادت اللجة - فى بيان أذاعته وكالة أنباء "سبوتنيك" الإخبارية الروسية - بأن "نسبة مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى عموم روسيا هذه النسب المعلنة قبل يوم من ختام التصويت بالانتخابات الرئاسية الروسية التى تختتم غدا 17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تقام على مدار 3 أيام.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية فى الانتخابات المرتقبة: أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الروسى الحالى فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة فى البرلمان؛ ليونيد سلوتسكى (الحزب الديمقراطى الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد)، ونيكولاى خاريتونوف (الحزب الشيوعى فى روسيا الاتحادية).