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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| إصابة ديني الشربيني في كامل العدد +1.. هذا موعد عرضه

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

ارتفع البحث على محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 6، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور موعد عرض الحلقة السادسة من المسلسل بالإضافة إلى تفاصيل أحداث الحلقة الخامسة.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 6

يتسأل الجمهور عن موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 6 والتي تعرض مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة On بشكل حصري.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 5

في بداية الحلقة الخامسة حكت فوزية (ميمي جمال) لـ ليلي (دينا الشربيني) عن إعجاب ملك بزوجها أحمد (شريف سلامة) بعد أن سمعت حديث فاتن وحياة، وتحاول حياة (إسعاد يونس) وفاتن (ألفت إمام)، وضع خطة لانقاذ ابنها أحمد من ملك زميلته، حيث اتصلت بليلي (دينا الشربيني) لتخبرها أنها أرسلت الكوافير لمنزلها، وهو ما أثار تساؤلات “ليلى” واستغرابها.

وشهدت زيارة ليلي (دينا الشربيني) وصديقتها وحماتها فوزية (ميمي جمال) لقراءة الفنجان التى انتهت بجزع في القدم أثناء هروبهم من مسكن قارئة الفنجان أم نجوي (حنان يوسف) عقب حضور شخص يحمل سلاح يطالب أم نجوي بتغيير تفسيرها للفنجان لزوجته التى حضرت سابقا.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5| ليلي تستعين بحماتها وتلجأ للدجل والشعوذة

قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

 

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5| ليلي تستعين بحماتها وتلجأ للدجل والشعوذة

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