السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد التتويج بكأس آسيا.. قائد منتخب قطر يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

الهيدوس
الهيدوس

أكدت قنوات “بي إن سبورت”، أن قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس قرر الاعتزال دوليًا بعد مسيرة طويلة مع العنابي كان أخرها التتويج بكأس آسيا 2024.

وتوّج الهيدوس بلقب كأس آسيا مع المنتخب القطري في مناسبتين.

 وولد الهيدوس عام 1990 واستهل مشواره الرياضي بالانضمام لأكاديمية السد، ثم أصبح في مركز المهاجم بالفريق وأحرز معه لقب بطل آسيا 2011 والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

كما توج الهيدوس بعدة جوائز محلية، وقاد المنتخب القطري للفوز ببطولة كأس آسيا لعام 2019، كما قاده للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، وأخيرا التتويج باللقب الآسيوي الثاني هذا العام.

وحقق منتخب قطر، تحت قيادة المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، فوزًا ثمينًا على الأردن بنتيجة 3-1، وتتويجه بلقب كأس أمم آسيا 2023، وذلك للموسم الثاني على التوالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وسجل أكرم عفيف "هاتريك" لمنتخب قطر في الدقائق 22، 73 و90+5 وجميعها بركلات الجزاء، بينما أحرز يزن النعيمات هدف منتخب الأردن الوحيد في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وتولى ماركيز لوبيز، تدريب منتخب قطر، قبل انطلاق بطولة آسيا، بعد إقالة البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب العنابي، لينجح في خلق توليفة مميزة داخل صفوف الفريق في وقت قصير، ويحافظ على لقب كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي.

المنتخب القطري الهيدوس حسن الهيدوس العنابي كأس آسيا 2024 كاس آسيا

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