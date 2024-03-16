فوائده وأضراره.. كل ما تريد معرفته عن فيتامين بـ3؟

وفقاً لدراسة حديثة، فإن تناول الكثير من فيتامين ب3، المعروف شعبياً بالنياسين، قد يؤدي إلى التهاب في الشرايين، مما قد يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Medicine بالنسبة للدراسة، تمت ملاحظة أكثر من 1100 شخص، وحدد العلماء جزيئين، 2PY و4PY. ويتم إنتاج كليهما عندما يقوم الجسم بتكسير النياسين بشكل زائد.

وقام الباحثون بفحص مستويات 2PY و4PY في مجموعتين أخريين، واحدة أمريكية وأخرى أوروبية، بإجمالي أكثر من 3000 شخص.

وأكدوا أن المستويات المرتفعة من أي من الجزيئين ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأحداث قلبية كبيرة. الأشخاص الذين لديهم مستويات 2PY أو 4PY في تقول المعاهد الوطنية للصحة: ​​"إن أعلى 25٪ لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب الكبرى بنسبة 1.6 إلى 2 مرة على مدى السنوات الثلاث التالية مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات في أدنى 25٪، حتى بعد التحكم في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى".

فيتامين ب 3

فيتامين ب3،، هو فيتامين ب المركب القابل للذوبان في الماء وهو ضروري لمختلف وظائف الجسم. وهو موجود في شكلين: حمض النيكوتينيك والنيكوتيناميد، وكلاهما يتم تحويلهما إلى إنزيمات مساعدة نيكوتيناميد الأدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD) ونيكوتيناميد أدنين ثنائي النوكليوتيد الفوسفات (NADP) في الجسم. تلعب هذه الإنزيمات المساعدة أدوارًا حاسمة في عملية التمثيل الغذائي الخلوي وإنتاج الطاقة وإصلاح الحمض النووي.

ويوجد الفيتامين بكثرة في الأطعمة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والمكسرات والبذور والحبوب المدعمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجسم تصنيع النياسين من الحمض الأميني التربتوفان، على الرغم من أن هذا المسار ليس كافيًا دائمًا لتلبية احتياجات الجسم. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب3 إلى حالة تسمى البلاجرا، والتي تتميز بأعراض مثل التهاب الجلد والإسهال والخرف، وفي الحالات الشديدة، الموت، وكان البلاجرا شائعًا تاريخيًا بين السكان الذين كانت وجباتهم الغذائية تعتمد بشكل كبير على الذرة، والتي تفتقر إلى النياسين الكافي ما لم يتم علاجها بالقلويات.

وتم استخدام مكملات النياسين لعلاج فرط شحميات الدم، حيث يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ورفع مستويات الكوليسترول الجيد HDL. كانت الجرعة العالية من النياسين (1500-2000 ملغم / يوم) أيضًا واحدة من أولى الأدوية الخافضة للكوليسترول. ومع ذلك، فإن الجرعات العالية من النياسين قد تسبب آثارًا ضارة مثل الاحمرار والحكة وسمية الكبد.