كيف تحافظ على الكلية من مخاطر البروتين؟

تتأثر صحة الكلى بشكل خطير نتيجة استخدام المكملات الغذائية في صالة الألعاب الرياضية، خاصة تلك التي يتم سوء استخدامها أو تستخدم بجرعات زائدة عن الحد المسموح.

توجد في كثير من الأحيان تركيزات عالية من البروتينات والكرياتين والفيتامينات المركزة والمعادن في هذه المكملات، إلى جانب المكونات التي يحتمل أن تكون خطرة مثل الأدوية المعززة للأداء والمنشطات، وعلى الرغم من أن الغرض من هذه المكملات هو تحسين نمو العضلات والأداء الرياضي، إلا أن الإفراط في استخدامها يمكن أن يكون له عواقب سلبية على وظائف الكلى.

البروتينات، التي توجد بشكل متكرر في مكملات اللياقة البدنية، ضرورية لنمو العضلات وإصلاحها، لكن مهمة تصفية الفضلات الناتجة عن استقلاب البروتين تعود إلى الكلى.. وفيما يلي بعض الطرق التي قد تكون بها مكملات البروتين ضارة بكليتيك:



إجهاد الكلى

استهلاك الكثير من البروتين يمكن أن يثقل كاهل الكلى، ما يزيد من صعوبة التخلص من النفايات النيتروجينية الزائدة. قد يؤدي عبء العمل المتزايد هذا مع مرور الوقت إلى الضغط على الكلى، ما قد يؤدي إلى خلل في وظائف الكلى أو الإصابة بها.

الجفاف

علاوة على ذلك، يمكن أن يتفاقم الضغط على الكلى بشكل أكبر بسبب الجفاف، والذي غالبًا ما يتفاقم بسبب إجراءات التمرين الصارمة التي يتبعها العديد من رواد صالة الألعاب الرياضية. يقلل الجفاف من تدفق الدم إلى الكليتين، ما يزيد من صعوبة إزالة السموم والفضلات من الدم.

إصابة الكلى

الجفاف واتباع نظام غذائي مفرط البروتين يضعان الكلى تحت ضغط كبير، ما يزيد من احتمالية إصابة الكلى.

مواد ضارة

وفقًا للدكتور فيكاس جاين، مدير ورئيس الوحدة، قسم جراحة المسالك البولية وأورام المسالك البولية وزراعة الكلى، مستشفى فورتيس، شاليمار باغ: "قد تحتوي بعض مكملات اللياقة البدنية على مكونات أو مواد أخرى ضارة بالكلى بشكل مباشر. على سبيل المثال، إن المواد المحسنة للأداء والمنشطات قد تؤدي في النهاية إلى تلف الكلى عن طريق الإخلال بالتوازن الهرموني، ويمكن أن تنتج حصوات الكلى ومشاكل الكلى الأخرى أيضًا عن جرعات عالية من الفيتامينات والمعادن التي تتجاوز الاحتياجات اليومية".

من الضروري أن يفهم الأشخاص الذين يستخدمون المكملات الغذائية في تدريباتهم المخاطر المحتملة على كليتهم، وأن يستخدموا هذه العناصر بشكل معقول. ويستلزم ذلك تناول مكملات موثوقة اجتازت اختبارات السلامة والفاعلية الصارمة، والالتزام بمتطلبات الجرعة المقترحة، وشرب كمية كافية من الماء. يمكن أن يساعد الحصول على المشورة من اختصاصي تغذية معتمد أيضًا الأشخاص على استخدام المكملات الغذائية بحكمة وحماية صحة الكلى بمرور الوقت.