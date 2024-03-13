الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

لماذا يجب تناول ما يكفي من البروتين؟.. خبير صحة يوضح

البروتين
البروتين

كشف بحث حديث بعنوان "تحليل تلوي للسقوط السابق ومخاطر الكسور اللاحقة في الدراسات الأترابية"، وجود ارتباطات بين السقوط المبلغ عنه ذاتيًا وزيادة خطر الكسور، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بالكسور لدى الرجال أكثر قليلًا من النساء.

جرى  تضمين حالات السقوط السابقة كعامل خطر ووُجد أنها تزيد من خطر الإصابة بالكسور، وتؤكد هذه النتائج أن السقوط يعد مساهمًا مهمًا في حدوث الكسور لدى كل من الرجال والنساء، ولكن من المثير للاهتمام أنه أكثر قليلًا عند الرجال".

زيادة خطر الكسور : تبين أن الأفراد الذين لديهم تاريخ من السقوط خلال العام الماضي لديهم خطر أعلى بكثير للإصابة بأي كسور سريرية، وكسور هشاشة العظام، وكسور هشاشة العظام الكبرى، وكسر الورك. وارتبطت حالة سقوط سابقة أو أكثر بشكل كبير بزيادة خطر الوفاة بين النساء والرجال.

التفاوتات بين الجنسين: لوحظ أن الارتباط بين السقوط السابق وخطر الكسور يختلف حسب الجنس، حيث أظهر الرجال قيمًا تنبؤية أعلى مقارنة بالنساء.

عامل الخطر المستقل: إن زيادة خطر الإصابة بالكسور المرتبطة بالسقوط السابق كانت مستقلة إلى حد كبير عن كثافة المعادن في العظام، ما يؤكد على الأهمية المستقلة للسقوط كعامل خطر، ويؤدي الانخفاض السابق في العام الماضي إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بأي كسور سريرية وكسور هشاشة العظام وكسر الورك، مع زيادة في المخاطر تتراوح بين 36 في المائة و59 في المائة اعتمادًا على نتيجة الكسر والجنس

من تسهيل عملية الهضم إلى تنظيم نسبة السكر في الدم في الجسم، إليك بعض الأسباب التي تجعل تناول البروتين مهمًا.

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والفاصوليا واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبقوليات تدعم نمو الشعر، بما في ذلك شعر اللحية 

يساعد البروتين في توفير الأحماض الأمينية التي تساعد بشكل أكبر في تعزيز وظائف الكبد. كما أنه يساعد في بناء الناقلات العصبية التي يمكن أن تمدنا بالطاقة.

تحتاج كتلة العضلات وصيانتها إلى كمية جيدة من البروتين. ولذلك، فمن المستحسن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية صحية من البروتين.

تعتبر الأحماض الأمينية ضرورية لتحويل هرمون الغدة الدرقية في الكبد. يتم توفير حمض الأميو عن طريق البروتين الموجود في الطعام الذي نستهلكه. 

عندما نقوم بدمج البروتين مع الكربوهيدرات، فإن ذلك يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم في الجسم. يساعد في انهيار البطاقات بشكل أبطأ. 

تساعد البروتينات في عملية الهضم الصحي للطعام. تُستخدم الأحماض الأمينية في صنع الإنزيمات التي تسهل عملية التحلل السليم للطعام. 

 

 

حالات السقوط الرجال مقارنة بالنساء ارتفاع خطر الإصابة بالكسور زيادة خطر الكسور عامل الخطر المستقل وزيادة مخاطر الكسور كثافة المعادن في العظام

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