السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف تحافظ على صحة عيونك؟.. بطرق طبيعية

كيف تحافظ على صحة
كيف تحافظ على صحة عيونك

للحفاظ على الرؤية الجيدة وتعزيزها، هناك العديد من الممارسات اليومية وأعشاب الأيورفيدا التي يمكن أن تعزز صحة العين.

وفقا لموقع  health في العصر الحديث، أصبحت الشاشة والأدوات الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. في حين أنها تجعل المهام أسهل وأسرع، إلا أنها تقلل أيضًا من الصحة العامة، حيث تتحمل أعيننا العبء الأكبر من وقت الشاشة الزائد.

إجهاد العين الرقمي.. نصائح حول إدارة تأثير وقت الشاشة

 

الملوثات

 إلى جانب الإجهاد الرقمي، تعد الملوثات البيئية والحساسية وأضرار أشعة الشمس والضمور البقعي المرتبط بالعمر واعتلال الشبكية السكري والزرق من بين الأسباب التي تؤثر على صحة أعيننا. للوقاية من فقدان البصر المبكر، والتخلص من الإجهاد الرقمي وتجنب حالات مثل جفاف العين واحمرارها ودموعها، من المهم اتباع روتين يومي يمكن أن يعزز صحة العين. وفقًا للأيورفيدا، يمكن أن يؤدي نمط الحياة السيئ إلى تراكم السموم مما يؤثر على صحة أعيننا. بسبب نمط الحياة غير النشط، وسوء التغذية وقلة ممارسة الرياضة، يمكن أن تتراكم السموم مما قد يؤدي إلى اضطرابات العين مثل جفاف العين، وحرقان في العين، وما إلى ذلك. هناك العديد من العلاجات الطبيعية والعلاجات في الممارسة الطبية القديمة التي يمكن أن تساعد في تحسين البصر.

 

طرق الحفاظ على العيون

النظام الغذائي المتوازن، حيث يساعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والمواد المغذية الأخرى التي تشمل الفيتامينات A وE وC وB على الحفاظ على رؤية ممتازة. يعد تضمين السمن والعسل والشعير والقمح والشاستيكا شالي (الأرز القديم) والدراكشا والداديما والدرام الأخضر في نظامنا الغذائي أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة العين الجيدة.

النظام الغذائي المتوازن، حيث يساعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والمواد المغذية الأخرى التي تشمل الفيتامينات A وE وC وB على الحفاظ على رؤية ممتازة. يعد تضمين السمن والعسل والشعير والقمح والشاستيكا شالي (الأرز القديم) والدراكشا والداديما والدرام الأخضر في نظامنا الغذائي أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة العين الجيدة.

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