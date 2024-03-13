فى اليوم العالمي للجلوكوما.. علامات مبكرة لأمراض العيون لا يجب تجاهلها

يعد الجلوكوما أحد الأسباب الرئيسية للعمى في الهند، وهو مشكلة شائعة في العين بصرف النظر عن إعتام عدسة العين والخطأ الانكساري الذي يؤثر على 11.9 مليون شخص في البلاد، يمكن أن يبدأ المرض ببطء ويؤدي في النهاية إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجه في مرحلة مبكرة، أعيننا هي أحد أهم أعضاء الجسم وتساعدنا على تجربة وإدراك العالم من حولنا.

ومع ذلك، في عصرنا هذا، تتعرض أعيننا لضغوط هائلة بسبب الأجهزة الرقمية.

وفقا لموقع “hindustantimes” الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العين التي يمكن أن تسبب العمى عن طريق إتلاف عصب في الجزء الخلفي من عينك يسمى العصب البصري، قد يبدأ الأشخاص بفقد رؤيتهم المحيطية أولاً وقد لا تكون التغييرات في الرؤية ملحوظة في البداية، وإذا لم تتم معالجته، فقد يؤدي ذلك إلى العمى، لا يوجد سبب واضح ومعروف لمرض الجلوكوما، ومن الضروري فحص العين بانتظام للكشف عن أي مشكلة في العين، قد يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالجلوكوما من ارتفاع ضغط العين، وتساعد العلاجات التي تخفض ضغط العين على إبطاء المرض.

يصادف يوم 12 مارس 2024 اليوم العالمي للجلوكوما، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الجلوكوما، وهو السبب الرئيسي للعمى الذي لا رجعة فيه في جميع أنحاء العالم، هذه الحالة، التي يشار إليها غالبًا باسم "سارق البصر الصامت"، يمكن أن تتطور دون أن يلاحظها أحد حتى يحدث فقدان كبير للبصر، ويخصص هذا اليوم لتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن مرض الجلوكوما وعلاجه، بهدف التخفيف من مخاطر فقدان البصر الشديد.

يُعد اليوم العالمي للجلوكوما 2024 بمثابة تذكير حيوي بأهمية الوعي بصحة العين والحاجة إلى إجراء فحوصات منتظمة للعين، من خلال فهم الجلوكوما والتعرف على علاماته المبكرة، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات استباقية نحو الحفاظ على بصرهم.

ما هو الجلوكوما؟

"الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العيون التي تلحق الضرر بالعصب البصري، وهو الرابط الحيوي بين العين والدماغ، المسؤول عن نقل المعلومات البصرية، وكثيرا ما يرتبط هذا الضرر بارتفاع الضغط داخل العين، المعروف باسم ضغط العين (IOP)، ومع ذلك، يمكن أن يحدث الجلوكوما أيضًا مع مستويات IOP الطبيعية، مما يعقد جهود التشخيص والعلاج.

العلامات المبكرة للجلوكوما

1. فقدان الرؤية المحيطية : غالبًا ما تكون العلامة الأولى لمرض الجلوكوما هي فقدان طفيف للرؤية المحيطية (الجانبية)، والتي قد تمر دون أن يلاحظها أحد حتى تتفاقم بشكل ملحوظ.

2. ألم العين والصداع : في الحالات الحادة، مثل زرق انسداد الزاوية، قد يعاني الأفراد من ألم مفاجئ في العين، وصداع، وحتى غثيان.

3. الهالات حول الأضواء : ​​قد يلاحظ البعض وجود هالات حول الأضواء، خاصة في الظروف الخافتة أو المظلمة.

4. عدم وضوح الرؤية : مع تقدم المرض، قد يعاني الشخص من عدم وضوح الرؤية تدريجياً.

5. احمرار العيون : يمكن أن يكون احمرار العين، غير المرتبط بالتهيج أو الحساسية، علامة تحذيرية أيضًا.

6. في عدد قليل من المرضى، يمكن أن يكون التغيير المتكرر في نظارات طول النظر الشيخوخي من الأعراض الأولية.

عوامل الخطر والوقاية

على الرغم من أن الجلوكوما يمكن أن يؤثر على أي شخص، إلا أن هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة، بما في ذلك العمر (أكثر من 60 عامًا)، والتاريخ العائلي للحالة، وارتفاع ضغط العين، والحالات الطبية الحالية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع قوة النظارات واستخدام المنشطات.

العلاج والإدارة

على الرغم من عدم وجود علاج للجلوكوما، إلا أن التشخيص والعلاج المبكر يمكن أن يبطئ تطوره بشكل كبير، مما يمنع فقدان البصر بشكل كبير، تشمل خيارات العلاج قطرات العين الموصوفة طبيًا، أو الأدوية عن طريق الفم، أو العلاج بالليزر، أو الجراحة لخفض ضغط العين، اعتمادًا على شدة المرض ونوعه.