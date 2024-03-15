الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر اليمن والحرص على استقراره ووحدته وسلامة أراضيه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

جدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على دعم مصر اليمن وحكومته الشرعية والحرص على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.

ونوه مدبولي- في اتصال تلقاه من رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة - بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليمن، والحرص المشترك على الدفع بها الى آفاق رحبة من التطور والنماء.

وبحث الجانبان، علاقات التعاون التاريخية والمتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد وجهات النظر.

التطورات الحالية في البحر الأحمر وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والبيئية على اليمن ومصر

وذكرت "سبأنت" أنه جرت مناقشة التطورات الحالية في البحر الأحمر وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والبيئية على اليمن ومصر ودول المنطقة عموما، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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عابد: كلمة الرئيس خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهولندى تأكيد لدور مصر المحورى

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كما تبادل مدبولي وابن مبارك - خلال الاتصال - التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتمنيات للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والاستقرار والازدهار.

مجلس الوزراء دعم مصر لليمن حدتها وسلامة أراضيها دعم جهود استقرار الدولة وزير الخارجية

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