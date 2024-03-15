قفزة غير مسبوقة فى الصادرات المصرية خلال أول شهرين من 2024

حققت الصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى 2024، طفرة غير مسبوقة، وذلك في سبيل تحقيق الهدف فى أن تكون مصر لاعبًا رئيسيًا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.

وأوضح الهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تستهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا، على مدى السنوات الست المقبلة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية وهى الناتج الصناعي، بنسبة 20% سنويًا.

وأعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموسًا خلال شهري يناير وفبراير 2024، حيث بلغت 6 مليارات و121 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و794 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021.

جاء ذلك في انفوجراف صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول معدلات الصادرات السلعية المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2024، وذلك كالآتي:

كما تضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار.

وأيضا إيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 315 مليون دولار.

كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري، التي تضمنت مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 ملايين دولار.

تصدير ملابس جاهزة بقيمة 465 مليون دولار

وأيضًا الملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 94 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 92 مليون دولار.

والأثاث بقيمة 43 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 27 مليون دولار.

كما أشار التقرير إلى أبرز البنود الجمركية التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار والذهب بقيمة 211 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار.