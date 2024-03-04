الإثنين 04 مارس 2024
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اقتصاد

"القاسم" يوضح دور زيادة الصادرات المصرية في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة

محمد القاسم رئيس
محمد القاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين

أكد محمد القاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، أن زيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم تعتبر هدفًا أساسيًا يسهم في خلق نمو اقتصادي مستدام وتطوير الصناعة المصرية كمحرك للتنمية الشاملة. 

وأشار القاسم في تصريحات لـ"الدستور" إلى دور الصادرات المصرية كطوق نجاة يساهم في حل العديد من الأزمات الاقتصادية.

وأوضح أن زيادة حجم الصادرات يتطلب زيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب الخارجي، مما يفتح آفاقًا لزيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالصادرات، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل مستوى البطالة.

وأكد أن زيادة الصادرات تسهم في تحسين الميزان التجاري، حيث تزيد العائدات من الصادرات عن النفقات المستوردة، مما يسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وتحسين التوازن الاقتصادي العام.

وأخيرًا، أشار إلى أن زيادة الصادرات بمفردها ليست كافية لحل جميع مشاكل الاقتصاد وتوفير العملة، مؤكدًا على أهمية دور الدولة المصرية في تعزيز حجم الصادرات من خلال تعزيز البنية التحتية، تحسين مناخ الاستثمار، تطوير الصناعات المحلية، وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة الاقتصادية.

جمعية المصدرين تطلق النسخة الأولى لمبادرة "يوم المصدر المصري"

 

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جمعية المصدرين تطلق النسخة الأولى لمبادرة "يوم المصدر المصري"

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