الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. سحب قرعة الأدوار النهائية لدورى أبطال أوروبا ويوروبا ليج

كأس دوري أبطال أوروبا
كأس دوري أبطال أوروبا

يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ظهر اليوم الجمعة، قرعة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا (2023-2024).

وستنطلق مراسم سحب القرعة، في تمام الواحدة ظهرا (بتوقيت القاهرة)، وذلك بمقر «يويفا» بمدينة نيون السويسرية.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، كل من مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب)، أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني، ريال مدريد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، بروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي.

وستجرى مراسم القرعة، دون قيود بين الأندية المشاركة، حيث من المتوقع أن توقع القرعة، ريال مدريد وبرشلونة وجها وجها في كلاسيكو ناري.

كما من المحتمل أن توقع القرعة مانشستر سيتي مع مواطنه أرسنال، وبايرن ميونيخ مع مواطنه بروسيا دورتموند.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، يومي 9 و10 أبريل على أن تقام مباريات الإياب، يومي 16 و17 من نفس الشهر.

وستقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 30 أبريل و1 مايو، على أن تقام مباراتي الإياب 7 و8 مايو المقبل.

وستقام المباراة النهائية لدوري الأبطال، يوم الأول من يونيو المقبل، بملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

قرعة «يوروبا ليج»

كما يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ظهر اليوم الجمعة، قرعة الأدوار النهائية لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» (2023-2024).

وستنطلق مراسم سحب القرعة، في تمام الثانية ظهرا (بتوقيت القاهرة).

وتأهل إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، كل من ليفربول الإنجليزي، وست هام يونايتد الإنجليزي، إي سي ميلان الإيطالي، روما الإيطالي، أتالانتا الإيطالي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، باير ليفركوزين الألماني.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، يوم 11 أبريل على أن تقام مباريات الإياب، يومي 18 من نفس الشهر.

وستقام مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 2 مايو، على أن تقام مباراتا الإياب يوم 9 مايو المقبل.

وستقام المباراة النهائية لـ«يوروبا ليج»، يوم 22 مايو المقبل، بملعب أفيفا بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

قرعة دوري المؤتمر

فيما يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ظهر اليوم الجمعة، قرعة الأدوار النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي (2023-2024).

وستنطلق مراسم سحب القرعة، في تمام الثالثة ظهرا (بتوقيت القاهرة).

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي، كل من فيكتوريا بلزن التشيكي، أستون فيلا الإنجليزي، كلوب بروج البلجيكي، فناربخشة التركي، فيورنتينا الإيطالي، ليل الفرنسي، باوك اليوناني، أولمبياكوس اليوناني.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، يوم 11 أبريل على أن تقام مباريات الإياب، يومي 18 من نفس الشهر.

وستقام مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 2 مايو، على أن تقام مباراتا الإياب يوم 9 مايو المقبل.

وستقام المباراة النهائية لـ«يوروبا ليج»، يوم 29 مايو المقبل، بملعب أيا صوفيا بالعاصمة اليونانية أثينا.

الاتحاد الأوروبى لكرة القدم دوري ابطال اوروبا الدوري الاوروبي يوروبا ليج دوري المؤتمر الأوروبي

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