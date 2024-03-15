بعد العودة للمشاركة الأساسية.. صلاح يسجل ويصنع في تقدم ليفربول على سبارتا براج برباعية

تمكن الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدفًا وصناعة هدفين في أول ربع ساعة من مباراة ليفربول أمام سبارتا براج التشيكي.

ويتقدم ليفربول على سبارتا براج التشيكي بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

كان ليفربول قدم تقدم في الدقيقة السابعة عن طريق داروين نونيز بعد تمريرة من دومينيك سوبوسلاي من على يمين منطقة الجزاء للاعب نونيز داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك.

وبعد دقيقة واحدة سجل بوبي كلارك الهدف الثاني من صلاح الدولي المصري محمد صلاح.

وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة بعدما سدد الكرة على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 14 عن طريق كودي جاكبو بعدما مرر محمد صلاح الكرة من جهة اليمين للاعب جاكبو أمام المرمى وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

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