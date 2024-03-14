محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام سبارتا براج فى الدورى الأوروبى

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة سبارتا براج التشيكي في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وسبارتا براج قد انتهى بانتصار الريدز بخمسة أهداف مقابل هدف.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا لأول مرة، مرتديًا شارة القيادة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: كونور برادلي - كوانساه - جو جوميز - روبيرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - بوبي كلارك - إندو

خط الهجوم: نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: أدريان - مورزيك - تسيميكاس - فان دايك - ماكونيل - ماك أليستر - إليوت - جوردون - كوماس - دانس - موسيالوفسكي.

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