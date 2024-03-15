الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

توافد ممثلى دول العالم على مقر مبنى الأمم المتحدة بفيينا

توافد ممثلى دول العالم
توافد ممثلى دول العالم على مقر مبنى الأمم المتحدة بفيينا

توافد ممثلو دول العالم على مقر مبنى الأمم المتحدة بفيينا فى دولة النمسا لليوم الثانى للمشاركة فى فعاليات الدورة 67  لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات  بالأمم المتحدة.

ويشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ويرأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

كانت غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، قد افتتحت فعاليات الدورة ٦٧ من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا فى فيينا بمشاركة 105 دول وحضور 2250 مشاركا، ومن سفراء الدول، محمد الملا سفير مصر فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بفيينا القت الدكتورة غادة والى كلمه ورحبت بالحضور المشارك.

ويعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق خلال  فعاليات الدورة 67  لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات- تجربة الوقاية المبكرة من الإدمان، حيث اعتبرها العديد من الدول  من التجارب الملهمة والرائدة على مستوى دول الإقليم، وبدأ بعض الدول فى الاستعانة بنقل تجربة مصر فى مجال الوقاية وعلاج  وتأهيل مرضى الإدمان.

وفد صندوق علاج الإدمان يصل فيينا للمشاركة فى الدورة 77 بالأمم المتحدة  


‎ونجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمى، وبدأ العديد من الدول يطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان وأيضًا الاطلاع على تجربة الخط الساخن "16023
 

بفيينا النمسا اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات نيفين القباج وزيرة التضامن الامم المتحدة عمرو عثمان

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وفد صندوق علاج الإدمان يصل فيينا للمشاركة فى الدورة 77 بالأمم المتحدة  

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