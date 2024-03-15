مفاجأة فى قتل حسنية الداية بأحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "حق عرب"

بعد القبض على عرب السوريكي بتهمة قتل “حسنية الداية”، التي ظهرت فيه الفنانة “وفاء عامر “زوجة عبدربه"، وهي في حالة من التوتر والخوف بعد اتهام ابنها ”عرب” أحمد العوضي، بقتل حسنية الداية قائلة: "أنا عملت كل ده عشان أحميه".

وظلت تتذكر ما فعلته مع حسنية الداية وأنها توجهت لمنزلها وعاتبتها على تهديدها لها بفتش سرها بأنها بدلت الطفلين فور ولادتهما، وقالت لها حسنية: "اعتبريه معاش أو أخدت منك مكافأة نهاية الخدمة لأن حفظت سرك طول السنين دي"

وطلبت منها صباح “عمل شاي" أولا قبل مشاهدة الأموال التي طلبتها منها؛ نظير سكوتها عما ارتكبوه قديما، وقامت صباح بفتح الحقيبة وإخراج المشنقة منها وظهرت وهي تشنق حسنية الداية ليموت معها سرها”.

مسلسل “حق عرب” الحلقة 4

وانطلقت الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة والنصف على قناة أون دراما.

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب المذاع على قناة on بمقتل حسنية الداية، فور وصول أحمد العوضي عرب لمنزلها لتوصيل هاتف محمول لنجلتها حنان.

وعلى الفور حضرت نجلتها من الخارج وشاهدت عرب السويركي وهو يقف وفي حالة من الصدمة،

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب، بداية تعرف عبد ربه (رياض الخولي)، بعرب السويركي، وذلك عندما كان عبد ربه يفكر في طريقة لإخراج قطع آثار من منطقة المغربلين والتي يحاوطها البوليس من كل ناحية، ليظهر له عرب السويركي وهو طفل ويعرض عليه أن يقوم بهذه المهمة مقابل ألف جنيه، ليوافق عبد ربه وينجح في مهمته ليعجب به عبد ربه ومن ثم يصبح من صبيانه.

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب، بقبول عرب السويركي (أحمد العوضي)، عرض الشخص المادي مقابل قتل عبد ربه، ولكنه ذهب بالمبلغ الكبير لرياض الخولي (عبد ربه) ليحكي له ما حدث، ليرد الأخير بأنه عنده يقين بأن عرب لن يخونه أو يقتله وان ثقته فيه ليس لها حدود.

تفاصيل أحداث مسلسل “حق عرب” الحلقة 4

وانقلبت أحداث الحلقة الثالثة رأسا على عقب بتفجير مفاجأة من الداية لصباح (وفاء عامر) بأن عرب السويركي هو ابن عبد ربه وأن انغام هي ابنة جلال السويركي.

وكشفت أحداث الحلقة على أن هذه الخدعة قامت بها وفاء عامر من أجل أن تتخلص من ولدها الذكر قبل أن يقتله عبدربه بعدما أفضى إليه شيخ العرافين بأن سينجب ذكرا وسيقتله عندما يكبر.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.