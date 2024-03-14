سجل هدفًا وصنع اثنين.. رقم قياسى جديد لـ "محمد صلاح" مع ليفربول

حقق محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، رقمًا قياسيًا في مباراة فريقه ضد سبارتا براج ببطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم ليفربول على سبارتا براج بأربعة أهداف دون رد في الشوط الأول من مباراته ضد سبارتا براج بإياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، كما صنع الهدفين الثاني والرابع.

وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا في كل المسابقات لسبعة مواسم متتالية.



ويشارك صلاح أساسيًا مع ليفربول للمرة الأولى منذ مشاركته ضد فريق نيوكاسل يونايتد بالدوري الانجليزي، يوم 1 يناير الماضي، وبعدها سافر مع المنتخب الوطني لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، وتعرض للإصابة في مباراة غانا بدور المجموعات، ليخرج من البطولة مصابًا ويعود لتلقي العلاج في ليفربول.