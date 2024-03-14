الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليكيب: الريال يبلغ الاتحاد الفرنسى بموقفه من المشاركة فى الأولمبياد

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية موقف نادي ريال مدريد الإسباني من انضمام لاعبيه لمنتخب فرنسا خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية 2024 يوم 26 يوليو المقبل، وتستمر منافساتها حتى 11 أغسطس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن نادي ريال مدريد أبلغ الاتحاد الفرنسي أنه لن يسمح لأي لاعب ضمن صفوفه بالانضمام للمنتخب الفرنسي  خلال الأولمبياد.

ويضم ريال مدريد ضمن صفوفه 3 لاعبين من أصحاب الجنسية الفرنسية: "إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيرلاند ميندي"، وإذا صحت التقارير الصحفية فبحلول الأولمبياد سيكون لدى ريال مدريد 4 لاعبين، في حالة إتمام التعاقد مع كيليان مبابي.

ومن المتوقع حتى الآن أن يتم استدعاء كيليان مبابي لصفوف المنتخب الفرنسي الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، باعتباره النجم الأول للمنتخب الفرنسي، ولكن في حالة انضمامه لريال مدريد قد يكون ذلك أمرًا صعبًا.

وبات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا للتقارير الصحفية التي أكدت توصله لاتفاق مع إدارة النادي الملكي بشأن الانضمام للفريق، لإنهاء مسلسل مبابي الذي استمر خلال السنوات الماضية.

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