الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحاجة بتعة: أشكر الرئيس السيسي والتحالف الوطني على مساعدتهم لي

الحاجة بتعة
الحاجة بتعة

عبرت الحاجة بتعة، إحدى المستفيدات من حملات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي داخل محافظة الأقصر عن سعادتها البالغة بالمساعدات التي تلقتها من جمعية الأورمان.

مساعدات التحالف الوطني 

وأكد الحاجة بتعة: "كنت بحلم يكون عندي مشغل صغير، ولكن ليس لدي أموال كافة لهذا المشروع، وأهدف من هذا المشروع تحسين الدخل من أجل الإنفاق على أطفالي الصغار".

وتابعت: "جمعية الأورمان وفرت لي ماكينة خياطة، أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على هذه المساعدات الإنسانية، شكرًا جدًا فرحتونا".

أعمال جمعية الأورمان 

وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، أعلنت  جمعية الأورمان عن توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12ألفًا و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، حيث يتم التوزيع تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، وذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم وتشجيعًا للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة وتشبيكًا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي جمعية الأورمان محافظة الأقصر الحاجة بتعة أعمال جمعية الأورمان

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