الخميس 14 مارس 2024
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منوعات

جدول أكلات رمضان.. طريقة عمل المحشي الدايت في أسرع وقت

المحشي الدايت
المحشي الدايت

تقدم “الدستور” خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المختلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال الشهر الكريم، وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل المحشي الصحية بشكل مختلف تمامًا.

الوصفة: محشي دايت

المكونات:

بذنجان أسود وأبيض مقور

فلفل رومي مقور

كوسة مقورة

كيلو بصل مبشور

كوب وربع أرز

نصف كيلو طماطم مبشورة

كوب كزبرة

كوب بقدونس

كوب شبت

فلفل أسود - ملح - بهارات لحمة - بابريكا

معلقة صلصة عند الحاجة

زيت زيتون

لتر مرقة فراخ منزوع الدسم

الادوات:

٢ بولة كبيرة

حلة متوسطة

معالق

طبق تقديم مناسب للمحشي.

الطريقة:

اعصري الطماطم جيدا، ثم حمريها بقليل من الماء بدلا من الزيت او يمكنك وضع قليل من الزيت.

ضعي المكونات كلها معا ثم ضيفي عصير الطماطم.

ضعي الكزبرة والبقدونس ثم قومي بحسي الفلفل والبذنجان وضعيها على النار.

ويوجد مجموعة من النصائح التي يجب الحرص على القيام بها عند تناول الفطار خلال شهر رمضان وذلك من خلال الحرص على تناول كمية وفيرة من الماء وذلك عقب اذان المغرب مباشرة ويجب الحرص على القيام بتناول التمر بعد الماء مباشرة.

يجب الحرص على تناول الشوربة قبل تناول وجبة الافطار وذلك من اجل تهيئة المعدة لتناول الطعام وبالتالى عدم التعرض للإصابة بمشكلات فى الهضم بعد تناول وجبة الافطار مباشرة كما يجب الحرص على تناول نصف وجبة الافطار ومن ثم صلاة التراويح وبعد ذلك تناول النصف الاخر من وجبة الافطار.

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