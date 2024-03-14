قرارات النيابة العامة حول حريق مصنع أثاث 15 مايو

أصدرت النيابة العامة، 6 قرارات بشأن الحريق الذي نشب داخل مصنع أثاث بمنطقة 15 مايو

وامرت النيابة باستدعاء مالك المصنع وتشكيل لجنة ثلاثية لبيان وحصر الخسائر جراء الحريق، والوقوف على وجود وسائل أمان من عدمه، كما استعجلت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت أمس، بلاغًا، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع موبيليا وأثاث في 15 مايو.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.