الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة العامة حول حريق مصنع أثاث 15 مايو

حريق
حريق

أصدرت النيابة العامة، 6 قرارات بشأن الحريق الذي نشب داخل مصنع أثاث بمنطقة 15 مايو 

وامرت النيابة باستدعاء مالك المصنع وتشكيل لجنة ثلاثية لبيان وحصر الخسائر جراء الحريق، والوقوف على وجود وسائل أمان من عدمه، كما استعجلت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت أمس، بلاغًا، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع موبيليا وأثاث في 15 مايو.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس قتل نصب حريق مصنع أثاث 15 مايو حريق مصنع

مواد متعلقة

إخماد حريق شبّ داخل مصنع أخشاب بـ15 مايو

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

ورقة الجزر الإنسانية.. إسرائيل تراوغ العالم من جديد للهجوم على رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة