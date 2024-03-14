الخميس 14 مارس 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع موقف تنفيذ محطات المياه بقرى "حياة كريمة" فى زفتى

الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي لمراكز المرحلة الأولى لحياة كريمة عقب جولته الصباحية بمركز زفتى.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية للصرف الصحي في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وأكد أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تسير في أكثر من اتجاه  لتوصيل الخدمة لكل القرى من خلال الاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور طارق رحمي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات.

 جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى ومتابعة أعمال الرصف والتطوير.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق نهطاي حنون بطول 500 متر بنسبة تنفيذ 22%، وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد محطة معالجة مياه الشرب والصرف الصحي بنهطاي، وتوسعات المحطة بطاقة ٥٠٠٠ م3/ يوم لتخدم قرى نهطاي وقرى سنبو الكبرى.

واستمرت الجوله بتفقد محطة رفع الصرف الصحى بقرية دمنهور الوحش الرئيسية والتي تخدم 14779 نسمة، فضلا عن تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بزفتى.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال ترميم وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى بطول 190م وعرض 10م من بزينة غراب مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش.

محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي المرحلة الأولى لحياة كريمة قطاع مياه الشرب والصرف لتوصيل الخدمة لكل القرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري

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